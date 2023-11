Ein Mann hat seinen 62-jährigen Kollege bewusstlos und schwer verletzt in einem Kuhstall in Bad Grönenbach gefunden. Der 62-Jährige starb an seinen Verletzungen. Was ist passiert?

Der erst schwere und dann tödliche Betriebsunfall ereignete sich am frühen Freitagabend in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Grönenbach, teilt die Polizei mit. Dort fand ein Arbeitskollege den 62-jährigen Mann bewusstlos und schwer verletzt in einem Kuhstall.

Nach Betriebsunfall in Kuhstall in Bad Grönenbach: Mann stirbt im Krankenhaus

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus nach Memmingen. Dort erlag der 62-Jährige jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Todesursache noch völlig unklar

Die Hintergründe des Vorfalles sind bislang noch unklar. Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Todesursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt.