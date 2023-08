In der Almbachklamm bei Marktschellenberg ist am Freitag eine Wanderin rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben.

In der Almbachklamm in der Gemeinde Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land ,Oberbayern) hat sich am Freitagmittag ein tödlicher Unfall ereignet.



Ehefrau stürzt bei Wanderung durch Almbachklamm in den Tod

Laut der zuständigen Polizei war ein Ehepaar aus dem Schwarzwald gegen 13 Uhr in der Almbachklamm unterwegs. Dabei rutschte die 57-jährige Wanderin auf ein bestigten Weg plötzlich aus und stürzte dann an der sogenannten Hammerstielwand rund 200 Meter tief ab.

Almbachklamm zur Bergung gesperrt

Der sofort alarmierte Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der 57-Jährigen feststellen. Die Bergwacht Marktschellenbach musste den Leichnam der Frau mit einer sogenannten Alpintrage bergen. Die gut besuchte Almbachklamm musste deswegen für rund eine Stunde gesperrt werden.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich am Unfallort um den Ehemann der verunglückten Wanderin. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat die Leitung der Ermittlungen übernommen. Laut der Polizei gibt es derzeit aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Wie genau es zu dem tödlichen Absturz kommen konnte, ist derzeit aber noch unklar.

Almbachklamm: Drei Kilometer langer Wanderweg

Die Almbachklamm liegt in den Berchtesgadener Alpen zwischen den Ortschaften Ettenberg und Maria Gern. Durch die Klamm führt ein etwa drei Kilometer langer Wanderweg. Der Ein- und Ausgang liegt jeweils am Hammerstiel. Die Klamm wurde 1894 von Soldaten angelegt. Insgesamt 29 Brücken, ein Tunnel und 320 Stufen überwinden dabei einen Höhenunterschied von rund 200 Metern.

Wasserfälle und Steinkugelmühle

In der Almbachklamm gibt es mehrere Wasserfälle zu bestaunen. Darunter befindet sich auch der Sulzer Wasserfall. Dieser ist mit 114 Metern einer der höchsten Wasserfälle in der Bundesrepublik Deutschland. Zudem befinden sich in der Almbachklamm mehrere Bauwerke. Darunter ist auch die letzte produzierende Steinkugelmühle Deutschlands. Hier werden seit über 300 Jahren Steinkugeln und Murmel aus Marmor hergestellt.