Tödlich verunglückt ist am Sonntag ein Motorradfahrer bei Waldkraiburg in Oberbayern. Der Biker prallte mit einem abbiegenden Auto zusammen.

Ein 29-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag gegen 15:00 Uhr auf der Straße von Jettenbach im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn in Richtung Waldkraiburg unterwegs, als es zu dem tragischen Unfall kam, berichtet die Polizei. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte von Reit in Richtung Hausing und fuhr dafür auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße ein. Dabei prallte er allerdings mit dem 29-jährigen Motorradfahrer zusammen.

Staatsanwaltschaft gibt unfallanalytisches Gutachten in Auftrag

Der 29-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Vor Ort übernahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Waldkraiburg die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein gab zudem ein unfallanalytisches sowie technisches Gutachten in Auftrag.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Jettenbach waren ebenfalls an der Unfallstelle und kümmerten sich unter anderem um die Verkehrslenkungs- und Absperrmaßnahmen.