Bei Landeck in Tirol ist am Dienstagmorgen ein 58-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein Auto war mit einem 15 Tonnen schweren Radlader zusammengestoßen.

Laut Polizei passierte der tödliche Unfall am frühen Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr. Um diese Zeit fuhr ein 58-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Tiroler Straße (B171) von Landeck kommend in Richtung Pians. Der Mann befand sich allein im Fahrzeug und hatte der Polizei zufolge trotz Dunkelheit das Licht am Fahrzeug ausgeschaltet.

15 Tonnen schwerer Radlader stößt mit Auto zusammen - Fahrer eingeklemmt und ums Leben gekommen

Zur gleichen Zeit fuhr ein 33-jähriger Österreicher mit einem 15 Tonnen schweren Radlader aus einer Betriebsausfahrt und überquerte die Tiroler Straße von Süden in Richtung Norden. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 58-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte ihn durch Einsatz der schweren Bergeausrüstung aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Straße eine Stunde lang gesperrt

Die B171 war für die Dauer der Bergungsarbeiten etwa eine Stunde lang gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Landeck mit 16 Einsatzkräften, die Feuerwehr Grins mit 22 Einsatzkräften, ein Notarzt mit Rettungswagen, fünf Rettungskräfte, zwei Streifen der Polizei Landeck und der Abschleppdienst.