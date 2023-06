Bei einem schweren Arbeitsunfall während Renovierungsarbeiten ist am Mittwochvormittag ein Mann (68) in Tschagguns (Tirol) tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Tiroler Polizei waren vier Männer aus Tschagguns und Vandans am Mittwochvormittag privat zu Renovierungsarbeiten an einem alten Haus in Tschagguns verabredet. Während der Arbeiten war einer der Männer damit beschäftigt, brüchige Stellen an einem Balkon zu entfernen. Dazu habe der Mann auf einem Gerüst gestanden und ein Schremmwerkzeug (Abbruchhammer) benutzt, so die Polizei weiter.

Renovierungsarbeiten in Tirol: Balkon löst sich und trifft Mann (68)

Während der Arbeiten löste sich jedoch die gesamte Betonplatte des Balkons, stürzte herab und traf einen 68-jährigen Arbeiter, der während seiner Pause zufällig unter dem Balkon hindurch ging. Der Mann wurde unter der Betonplatte begraben und musste von den anderen Arbeitern mit zwei Wagenhebern befreit werden. Der bewusstlose 68-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Kurze Zeit später starb der Mann jedoch an seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Arbeitsunfall in Tschagguns: Balkon war nicht fachgerecht gebaut

Laut der Polizei war für die Arbeiter nicht ersichtlich, dass der Balkon beim Bau nicht sach- und fachgerecht errichtet wurde. Die vier Meter lange, 1,10 Meter tiefe und zwölf Zentimeter starke Betonplatte habe nur eine sehr geringe Auflage an einem Mauersims gehabt und sei zudem nicht mit dem restlichen Gebäude verbunden gewesen, so die Polizei weiter. Der Altbau war in den frühen 1970er-Jahren gebaut worden.