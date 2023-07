In Kammeltal hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ereignet.

Bei Ettenbeuren in der Gemeinde Kammeltal (Landkreis Günzburg) hat sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, war ein 79-jährigen Radfahrer mit dem Auto eines 83-Jährigen zusammenstoßen.

Kollision: Radfahrer stirbt nach Unfall

Der Radfahrer war gegen 16:45 Uhr auf der Straße Reifertsweiler unterwegs. An der Einmündung auf die Staatsstraße 2023 übersah der 79-Jährige dann den vorfahrtsberechtigten Autofahrer und prallte mit dem Fahrzeug des 83-Jährigen zusammen, so die Polizei weiter. Dabei zog sich der Radfahrer schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle.

Straße bei Ettenbeuren war gesperrt

Laut Polizei hatte der 79-Jährige zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Die Staatsstraße war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Ettenbeuren und Ichenhausen mit 25 Einsatzkräften vor Ort.