Für einen Autofahrer endete ein Unfall auf der B16 bei Krumbach am Donnerstag tödlich. Sein Wagen war mit einem Lkw zusammengestoßen. Auch der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Am Donnerstag, gegen 9:25 Uhr, ereignete sich laut der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall auf der B16 zwischen Krumbach und Unterbleichen. Ein 61-jähriger Autofahrer war dort zu dieser Zeit in Richtung Günzburg unterwegs. Etwa 600 Meter nach dem Ortsende von Krumbach, kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. Er kollidierte dort mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Lkw.

Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Krumbach - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der ebenfalls 61-jährige Fahrer des Lkws wurde bei dem Unfall auch schwer verletzt, ist aber am Leben. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge massiv beschädigt - B16 stundenlang gesperrt

Am Auto Pkw entstand ein Totalschaden Auch der Lkw wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und vorerst sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Gutachter zur weiteren Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die B16 war bis in den Nachmittag hinein voll gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst mit einem Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Krumbach und Bleichen, sowie die Straßenmeisterei Krumbach.