Ein tödlicher Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der B12 bei Lindau ereignet. Ein Auto stieß gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr war am Donnerstagabend, etwa um kurz vor 8 Uhr, auf der B12 von Lindau kommend in Richtung Weißensberg unterwegs. Aus, wie die Polizei mitteilt, ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der dortigen Tankstelle nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr über den Gehweg und prallte schließlich gegen einen Baum am Straßenrand.

Tödlicher unfall auf B12 bei Lindau: Mann starb vermutlich wegen medizinischem Problem

Ersthelfer versuchten noch, dem 54-Jährigen zu helfen. Doch trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen starb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann wohl ein medizinisches Problem. Deshalb dürfte das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und letztendlich gegen den Baum geprallt sein.

B12 wegen schwerem Unfall gesperrt - Ganze drei Stunden lang

Für die Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, musste die B12 für etwa drei Stunden gesperrt werden. Am Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizei Lindau, sechs Fahrzeuge der Feuerwehr Lindau mit insgesamt 36 Einsatzkräften, zwei Rettungswägen, ein Notarzt, sowie der Einsatzleiter des Rettungsdienstes Lindau beteiligt.