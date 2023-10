Nach einem schweren Verkehrsunfall in Dornbirn ist ein Fußgängerin im Krankenhaus gestorben. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen.

Bei Dornbirn hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut der Vorarlberger Polizei war ein 26-jähriger Autofahrer auf der Haselstauderstraße (L3) in Richtung Schwarzach unterwegs. Gegen 19:10 Uhr übersah der Mann dann eine 76-jährige Fußgängerin, die die Straße an einem beleuchteten Schutzweg überqueren wollte.

Bei Dornbirn: Autofahrer prallt ungebremst in Fußgängerin

Der Autofahrer habe die Frau vermutlich ungebremst erfasst, so die Vorarlberger Polizei weiter. Die 76-Jährige wurde daraufhin über die Windschutzscheibe über das Auto geschleudert und blieb etwa zehn Meter weiter auf der Straße liegen. Sie zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht. Dort starb sie einige Zeit später an ihren Verletzungen.

Ein Sachverständiger soll nun den genauen Ablauf des Unfalls klären. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion in Dornbirn melden.