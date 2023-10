Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Ebersbach-Musbach und Aulendorf ist am Sonntagabend ein Autofahrer gestorben.

Am Sonntagabend hat sich zwischen Ebersbach-Musbach und Aulendorf im Landkreis Ravensburg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam ein 25-jähriger Autofahrer ums Leben.

Bei Aulendorf: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg war der Mann gegen 20:20 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der L285 in Richtung Aulendorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, streifte ein Fahrzeug und prallte dann mit einem BMW X5.

Zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach: Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Unfall

Der 25-Jährige zog sich bei der Kollision so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Insassen des BMW verletzten sich bei dem Unfall schwer. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.