Nach dem tödlichen Unfall am Dienstag auf der B30 bei Baindt muss der beteiligte Lkw-Fahrer in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung.

Der tragische Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der B30 im Landkreis Ravensburg zwischen Baindt und Enzisreute. In einer langgezogenen Kurve geriet ein Lkw mit seinem Auflieger auf die Gegenfahrbahn. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein 70-jähriger Mann mit seinem VW Touran unterwegs. Der Autofahrer krachte frontal mit dem Auflieger zusammen. Der 70-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Tödlicher Unfall auf B30 bei Baindt: Keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum

Der rumänische Lkw-Fahrer fuhr nach dem Crash einfach weiter. Die Polizei stoppte ihn zwischen Ravensburg und Untereschach auf Höhe des Industriegebiets "Karrer". Laut Polizei liegen derzeit keine Hinweise vor, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stand. Dem 46-Jährigen wurde noch am Abend des Unfalltags Blut entnommen, um darüber Klarheit zu schaffen.

Mangelnde Sorgfalt: Lkw-Auflieger bricht aus und gerät auf Gegenfahrbahn

Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen besteht jedoch der dringende Verdacht, dass es an der erforderlichen Sorgfalt im Straßenverkehr gemangelt hat, so die Polizei. Dadurch soll der Auflieger des Sattelzugs in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn ausgebrochen sein, wodurch es zum tödlichen Frontalcrash zwischem dem Heck des Lkw-Aufliegers und dem Auto des 70-Jährigen kam.

Richter erlässt Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht

Nach Angaben der Polizei besteht auch der dringende Verdacht, dass der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkt hatte und trotzdem weggefahren ist. Polizisten brachten den 46-Jährigen am Mittwochnachmittag zum zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Ravensburg. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort (Unfallflucht). Seither sitzt der Lkw-Fahrer im Gefängnis. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft gab ein technisches sowie ein verkehrsanalytisches Gutachten in Auftrag.