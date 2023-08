Tödlich verunglückt ist am Sonntag eine Autofahrerin bei Meckenbeuren am Bodensee. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und krachte gegen einen Baum.

Der schwere Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Ravensburg und Meckenbeuren. Eine 29-jährige Frau war mit ihrem VW-Golf in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als sie ein Fahrzeug überholte und dabei die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie geriet zunächst aufs Bankett, überfuhr einen Leitpfosten, schleuderte dann über die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen Baum.

29-jährige Autofahrerin stirbt nach Unfall auf der B30 bei Meckenbeuren im Krankenhaus

Die Frau war nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht angeschnallt. Nach dem Unfall musste die Feuerwehr sie aus ihrem Auto befreien. Mit schwersten Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Doch ihre Verletzungen waren einfach zu schwer. In der Klinik starb sie kurze Zeit später an den Folgen des Unfalls.

Gesamtschaden nach Unfall auf der B30 bei Meckenbeuren beläuft sich auf 15.000 Euro

Bei dem Crash entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei befand sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungsdienst, Notarzt und die umliegenden Feuerwehren mit 40 Brandbekämpfern vor Ort. Während die Rettungskräfte den Unfall aufnahmen und das Auto bargen, war die B30 bis etwa gegen 08:30 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehrsdienst übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Tödlicher Unfall Ende Juli auf der B12 bei Lindau

Ein ähnlicher Verkehrsunfall hatte sich Ende Juli auf der B12 bei Lindau ereignet. Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes war laut Polizei auf der B12 in Richtung Weißensberg unterwegs, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Ersthelfer versuchten noch, dem 54-Jährigen zu helfen. Sie reanimierten ihn. Doch der Mann starb trotzdem noch an der Unfallstelle.