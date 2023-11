Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstag auf der B30 bei Baindt (Ravensburg) gekommen. Ein Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto. Dessen Fahrer starb.

Lkw gerät auf der B30 zwischen Baindt und Enzisreute auf Gegenfahrbahn

Ein 46-jähriger Lkwfahrer war am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf der B30 im Landkreis Ravensburg unterwegs. In einer langgezogenen Kurve geriet er zwischen Baindt und Enzisreute auf Höhe Egelsee auf die Gegenfahrbahn, berichtet die Polizei. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der Auflieger des Sattelzugs krachte dabei frontal mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen. Der 70-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Lkwfahrer flüchtet nach tödlichem Unfall von der Unfallstelle

Der Fahrer des Sattelzugs fuhr nach dem Unfall jedoch einfach weiter. Dank des Hinweis eines Zeugens konnte die Polizei ihn auf der B30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Süd stoppen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Lkwfahrers. Außerdem wurde ein unfallanalytisches- und technisches Gutachten angeordnet. Der Gesamtschaden an Lkw und Auto beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

B30 bleibt zwischen Baindt und Enzisreute stundenlang komplett gesperrt

Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei war auch ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungsdienst, Notarzt und die umliegenden Feuerwehren mit 34 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Während die Polizei den Unfall aufnahm und die Rettungskräfte die Fahrzeuge bargen, blieb die B30 zwischen Baindt und Enzisreute stundenlang komplett gesperrt. Erst in der Nacht gegen 00.30 Uhr gab die Polizei die Straße wieder frei. Der Verkehrsdienst übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Die Bundesstraße 30

Die B30 ist eine stark befahrene Bundesstraße in Nord-Süd-Richtung in Oberschwaben (südliches Baden-Württemberg). Sie verbindet mit einer Länge von ca. 102 Kilometern den Großraum Ulm mit dem Bodensee und führt an den Städten Laupheim, Biberach an der Riß, Bad Waldsee, Weingarten und Ravensburg vorbei bis nach Friedrichshafen.

Dabei kommt sie auch an der 5.428-Einwohner-Gemeinde Baindt und der Ortschaft Enzisreute, die zur Stadt Bad Waldsee gehört vorbei. Beide liegen im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg.