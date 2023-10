In Tirol ist am Donnerstag ein 28-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur tot bergen.

In der Gemeinde Ötz in Tirol hat sich am Donnerstagmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Dabei kam ein 28-jähriger Mann ums Leben.

Der Arbeiter hatte allein Arbeiten an deiner etwa vier Tonnen schweren LKW-Ladefläche durchgeführt. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Ladefläche auf den 28-Jährigen und verletzte ihn tödlich.

Arbeitsunfall in Ötz: Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Laut der Polizei fand der Firmeninhaber den 28-Jährigen gegen 12:30 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Ötz konnte die Ladefläche mit einem Gabelstapler anheben und den Mann bergen. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Neben der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorats Tirol vor Ort.