Einen tödlichen Stromschlag hat am Donnerstag ein 51-jähriger Elektriker in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern) erlitten. Der Mann war laut Polizei mit Wartungs- und Prüfarbeiten beschäftigt, als das Unglück geschah.

Am Donnerstagvormittag wartete der 51-jährige Elektriker in einer Lagerhalle im Rohrbacher Ortsteil Fahlenbach elektrische Maschinen. Einige Zeit später entdeckte ein Zeuge den Mann leblos am Boden liegen. Er verständigte den Notruf. Doch für den Handwerker kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnt nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen.

Obduktion soll Klarheit bringen

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt arbeitete der 51-Jährige gerade mit einem Messgerät, als er den tödlichen Stromschlag erlitt. Die genaueren Umstände seines Todes soll eine Obduktion in der kommenden Woche klären. Hinweise auf ein Verschulden Dritter ergaben sich laut Polizei bisher nicht.