In Ingolstadt ist am Montagnachmittag ein Mann bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Der 35-Jährige befand sich der Polizei zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation. Als er die Einsatzkräfte angriff, setzten die Beamten ihre Schusswaffen ein.

Laut Polizeimeldung wurde gegen 10:15 Uhr ein Mann in der Nähe einer Raffinerie gemeldet, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Bei mehrstündigen Verhandlungen wollte die Polizei den 35-Jährigen davon überzeugen, sich in medizinische Behandlung zu begeben. Dabei wurden auch die polizeiliche Verhandlungsgruppe und weitere Spezialkräfte eingesetzt.

Polizei eröffnet Feuer nach Angriff

Im weiteren Verlauf kam es dann der Polizei zufolge zu einem "unvermittelten Angriff" des Mannes. Daraufhin schossen die Polizisten auf ihn. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung verstarb der 35-Jährige später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

BLKA ermittelt

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Ermittlungen zu dem Einsatz übernommen. Dabei sollen der genaue Tathergang und die Umstände der polizeilichen Schussabgabe geklärt werden.