Schwerer E-Bike-Unfall im Landkreis Weilheim-Schongau: Erst Stunden nach einem Fahrradunfall hat ein Anwohner das Unfallopfer gefunden. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

In Rottenbuch (Landkreis Weilheim-Schongau) - in der Nähe von Steingaden - hat sich am Sonntag ein tödlicher Fahrradunfall ereignet. Laut der Polizei wurde die Leiche des 28-jährigen E-Bikers erst Stunden nach dem Unfall durch Zufall von einem Anwohner entdeckt.

Tödlicher Unfall: 28-Jähriger E-Biker kommt vom Weg ab und kollidiert mit Strauch

Laut der Polizei war der 28-jährige Mann aus dem südlichen Altlandkreis mit seinem E-Bike im Bereich Moos unterwegs. Dabei wollte er wohl eine Senke durchqueren und war auf einem schmalen geteerten Fußweg unterwegs. Nach rund 20 Metern war er von dem steil bergabführenden Weg abgekommen und noch rund 20 Meter durch eine Wiese gefahren. Dort sei der Mann dann mit einem Strauch kollidiert und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall zwischen 13 Uhr und 15 Uhr ereignet hat.

Landkreis Weilheim-Schongau: Notarzt kann nur noch den Tod des E-Bikers feststellen

Die Leiche des Mannes sei dann gegen 18 Uhr zufällig in der Senke gefunden worden, berichtet die Polizei weiter. Ein alarmierter Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat das E-Bike des jungen Mannes sichergestellt. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache herausfinden.

Allgäu: E-Bike-Unfall auch am Forggensee - Frau schwer verletzt

Auch in Rieden am Forggensee hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer E-Bike-Unfall ereignet. Dort war eine 67-jährige Frau mit ihrem Klapp-Pedelec am Ufer des Forggensees unterwegs. Zwischen der Kläranlage Füssen und einem Café in Rieden sei die Frau dann auf einem abschüssigen Stück des Weges gestürzt. Sie zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen werden.