Bei einem Unfall mit einem Mountainbike ist am Samstag ein 48-jähriger Mann in Reith im Alpbachtal (Tirol) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der 48-Jährige aus Rumänien mit einem 55 Jahre alten Begleiter im Ortsteil Hygna in nördlicher Richtung unterwegs. Beide Männer trugen keinen Fahrradhelm. Gegen 15:30 Uhr stürzte der 48-Jährige alleinbeteiligt und prallte mit dem Kopf auf der Straße auf.

Jacke blockiert Vorderrad

Trotz Reanimation durch die Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 55-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ursache für den Unfall war die Jacke des Mannes. Diese hatte der 48-Jährige über den Lenker des Mountainbikes gelegt. Sie wurde während der Fahrt zwischen Federgabel und Reifen gezogen. Dadurch habe das Vorderrad blockiert, so die Tiroler Polizei weiter.