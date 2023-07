An der Brecherspitz im Gemeindebereich Schliersee ist ein Mann bei einem Bergunfall gestorben. Der 57-Jährige stürzte ab und kam ums Leben.

Der 57-jährige Münchner war laut Polizei am Mittwochmorgen (19. Juli 2023) alleine mit dem Zug von München aus zu einer Bergtour auf die Brecherspitz im Gemeindebereich Schliersee aufgebrochen. Doch seitdem fehlte von ihm jegliches Lebenszeichen. Am Samstagabend (22. Juli 2023) meldeten Angehörige in München den 57-Jährigen dann als vermisst.

Tödlicher Bergunfall an der Brecherspitz: 70 Meter über felsiges Gelände abgestürzt

Am Sonntagmorgen (23. Juli 2023), gegen 10:35 Uhr, fanden Einsatzkräfte den 57-Jährigen im Rahmen der inzwischen großangelegten Suchaktion. Der Mann war im Bereich des Ostgrates der Brecherspitz abgestürzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat ein Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe übernommen. Nach ersten Einschätzungen ist davon auszugehen, dass der 57-Jährige beim Abstieg vom Gipfel über den Ostgrat ca. 70 Höhenmeter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt ist und hierbei tödliche Verletzungen erlitten hat.

Polizeihubschrauber muss Leiche aus schwierigem Gelände bergen

Bei den Suchmaßnahmen waren Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, 35 Einsatzkräften der Bergwacht Schliersee mit Drohne sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Verstorbene musste mit Hilfe eines Polizeihubschraubers aus dem schwierigen Gelände geborgen werden.

Einsatzkräfte retten während Suchaktion Wanderer aus hilfloser Lage

Während der Suchmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte zudem noch auf zwei Wanderer aufmerksam, die sich im Bereich unterhalb des Gipfels verstiegen hatten und sich in einer hilflosen Lage befanden. Der Polizeihubschrauber konnte Einsatzkräfte der Bergwacht bei den Wanderern absetzen, mit deren Hilfe sie wieder auf den richtigen Weg fanden.

Die Brecherspitz

Die Brecherspitz ist ein 1.683 Meter hoher Berg im Mangfallgebirge in den Bayerischen Voralpen. Sie liegt ca. drei Kilometer Luftlinie von Neuhaus am Schliersee. ihr Ostgrat erstreckt sich bis zum Spitzingsattel. Mit ihrer markanten Pyramidenform gilt sie als der Hausberg des Schliersees.