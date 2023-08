Tödlich verunglückt ist am Dienstag ein 72-jähriger Mann beim Pilzesuchen im Stubaital (Tirol). Die Bergrettung fand seine Leiche in unwegsamen Gelände.

Ein 72-jähriger Österreicher brach am Dienstag zum Pilzesuchen in Neustift im Stubaital (Tirol) auf. Der Mann parkte nach Angaben der Polizei sein Auto an der Tschangelairalm, die nur wenige Kilometer vor der Talstation der Stubaier Gletscherbahnen entfernt liegt. Anschließend stieg er über einen Steig in Richtung Singer Nockalm und weiter zur Schellegrube auf. Weil er bis zum Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, verständigte seine Frau einen befreundeten Bergführer. Und der setzte gegen 18:15 Uhr die Rettungskette in Gang. Er selbst beteiligte sich ebenfalls an der Suchen nach dem Vermissten.

Einsatzkräfte finden Leiche des 72-Jährigen in unwegsamen Gelände

Zunächst hatten die Einsatzkräfte aber keinen Erfolg. In der Nacht auf Mittwoch brachen sie gegen 01:00 Uhr die Suche ab. Am nächsten Tag ging die großangelegte Suche weiter. Und dieses Mal hatten sie Erfolg. Mitglieder der Bergrettung fanden den Vermissten gegen 13:30 Uhr oberhalb der Tschangelairalm in steilem, unwegsamen Gelände. Für den 72-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er war bereits tot.

Tiroler Polizei ermittelt nun Unfallhergang

Im Einsatz waren neben der Bergrettung Neustift im Stubaital, die Feuerwehr Neustift, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeistreife, vier Suchhunde und die Alpinpolizei. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Neustift im Stubaital ist eine Gemeinde mit 5012 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol. Sie liegt ca. 25 Kilometer südlich der Landeshauptstadt Innsbruck und ist die hinterste der fünf Gemeinden im Stubaital. Am Eingang des Tales erheben sich wuchtige Kalkmassive. Im hinteren Tal, im Neustifter Gemeindegebiet, steigen die Gneis- und Granitgipfel mit 109 Dreitausendern bis in die Gletscherregion empor.