In Kochel am See (Landkreis Bad Tölz) ist eine Frau bei einem Bergunfall am Donnerstag tödlich verunglückt. Die Frau war einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Obwohl Zeugen ihr zur Hilfe eilten, waren die Verletzungen der 79-Jährigen zu schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr an einem Campingplatz. Eine 79-jährige Frau aus Kochel am See war der Polizei zufolge einen etwa 60 Meter langen, steilen Abhang hinuntergestürzt.

Notarzt kann nur noch Tod feststellen

Obwohl Augenzeugen sofort mit Reanimationsmaßnahmen begannen, starb die Rentnerin noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der kurze Zeit später per Rettungshubschrauber vor Ort gebrachte Notarzt konnte nur noch den Tod der Verunglückten feststellen.

Kriseninterventionsteam kümmert sich um Zeugen

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernahmen noch vor Ort Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Bad Tölz - Garmisch-Partenkirchen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Das Kriseninterventionsteam der Bergwacht Kochel am See kümmerte sich um die Zeugen des belastenden Ereignisses.