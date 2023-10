In Absam ist am Donnerstag die Leiche eines Wanderers gefunden worden. Der Mann war ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch tödlich verunglückt.

Die Tiroler Polizei vermutet, dass am späten Mittwochnachmittag der 66-jähriger Österreicher beim Rückweg von einer Tour zum Großen Bettelwurf in Absam aus bisher unbekannter Ursache ca. 60 Meter über steiles Felsgelände in eine Rinne abgestürzt ist. Dabei zog hat sich der Mann tödliche Verletzungen zugezogen.

Angehörige geben Vermisstenmeldung auf

Am Donnerstag um 05:00 Uhr meldeten die Angehörigen des Wanderern in bei der Polizei als vermisst. Die Polizei leitete umgehend eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Hall in Tirol, Suchhunden der Bergrettungs-Hundestaffel, Alpinpolizisten, dem Polizeihubschrauber und Polizeistreifen ein. Am selben Tag gegen 08:00 Uhr, entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Leiche des Mannes. Anschließend bargen die Einsatzkräfte den Mann.