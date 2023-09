Im Bereich Brauneck bei Lenggries ist eine 50-jährige Bergwanderin ums Leben gekommen. Die Frau war aus großer Höhe abgestürzt.

Laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ist eine 50-jährige Frau am Dienstag bei einer Bergwanderung im Bereich Brauneck tödlich verunglückt. Ihre Leiche wurde erst in den Morgenstunden des Mittwochs gefunden.

Tochter meldet Bergwanderin als vermisst

In der Nacht zum Mittwoch hatte sich die Tochter der 50-jährigen Frau aus Taufkirchen bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, dass sich ihre Mutter nach einer Wanderung in den Tegernseer Bergen nicht mehr gemeldet hatte. Die 50-Jährige hatte gegen 15:30 Uhr allerdings noch Fotos von Bergen an ihre Tochter geschickt.

Vermisste war im Bereich Brauneck unterwegs

Erst in den frühen Morgenstunden des Mittwoch fanden die Beamten heraus, dass die Fotos nicht in den Tegernseer Bergen aufgenommen worden waren. Stattdessen hatte die 50-Jährige die Fotos im Bereich Brauneck aufgenommen.

Suchaktion nach Taufkirchnerin (50) begann noch in der Nacht

Noch in der Nacht startete daraufhin ein Hubschrauber und begann mit der Suche nach der vermissten Taufkirchnerin. Dieser Hubschrauber war mit einer speziellen Technik zur Lokalisierung des Handys der Frau ausgerüstet. Zudem suchten Einsatzkräfte der Bergwacht im Bereich Brauneck-Achselköpfe-Benediktenwand nach der 50-Jährigen.

Tödlicher Absturz: Bergwanderin (50) an den Achselköpfen gefunden

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte dann die Leiche der 50-Jährigen im Bereich der Achselköpfe Südwände. Nach Angaben der Polizei lag die Bergwanderin in steilem Schuttgelände.

Bergunfall im Bereich Brauneck: Identifizierung durch mitgeführte Gegenstände

Die Bergwanderin war vermutlich aus großer Höhe abgestürzt und konnte nur durch mitgeführte Gegenstände identifiziert werden, so die Polizei weiter. Die Leiche der 50-Jährigen wurde durch die Bergwacht Lenggries, die Alpinen Einsatzgruppe der Polizei und durch einen Polizeihubschrauber geborgen. Grund für den Absturz war möglicherweise das ungeeignete Schuhwerk der Taufkirchnerin, so die Polizei abschließend.

Bergwanderung erfordert Trittsicherheit

Die Achselköpfe gehören zur Benediktenwandgruppe und erreichen eine Höhe von bis zu 1.710 Meter. Sie liegen in den Bayerischen Voralpen. Die Achselköpfe sind unter anderem vom Brauneck zu erreichen. Eine Überschreitung der Achselköpfe erfordert Trittsicherheit.