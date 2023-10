Am Freitag haben Wanderer an der Alpspitze in Garmisch-Partenkirchen die Leiche eines 24-Jährigen gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmittag, den 6. Oktober 2023, sind Wanderer gegen 13.00 Uhr vom Osterfelderkopf in Richtung Hochalm abgestiegen. Dabei entdeckten sie unterhalb des Nordwandsteiges, am Fuße der Alpspitze, eine leblose Person, die im Geröllfeld lag.

Unfall an der Alpspitze: Notarzt und Bergrettung können nur noch den Tod feststellen

Ein Notarzt wurde sofort mit zwei Einsatzkräften der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen per Rettungshubschrauber zum Fundort des Verunglückten gebrach. Der Polizei Oberbayern Süd zufolge konnten sie jedoch nur noch den Tod des 24-Jährigen aus dem Landkreis Altötting feststellen.

Alpine Einsatzgruppe ermittelt

Die Bergung des Verunglückten erfolgte in Zusammenarbeit zwischen Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Polizeibeamte der Alpinen Einsatzgruppe übernahmen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Absturz an der Alpspitze: Zeugenaufruf und Beschreibung des Verunglückten

Die Polizei geht davon aus, dass der tödliche Unfall sich im Zeitraum vom Donnerstag, den 5. Oktober und Freitag, den 6. Oktober ereignet hat und bittet Zeugen des Bergunfalls sich bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0 zu melden. Der 24-jährige Verunglückte trug eine dunkle Softshelljacke, eine blaue Jeans und graue Turnschuhe.

Die Alpspitze ist einer der markantesten Berge in den bayerischen Alpen, der pyramidenförmige Gipfel gilt als Wahrzeichen Garmisch-Patenkirchens. Der Berg ist 2628 Meter hoch, 334 Meter kleiner als die Zugspitze. Bei Kletterern ist die Alpspitze sehr beliebt. Eine sehr bekannte Tour auf den Berg führt über den Klettersteig Alpspitz-Ferrata. Auch die Begehung über den Jubiläumsgrat zur Zugspitze, eine sehr anspruchsvolle Tour, ist bei Kletterprofis sehr beliebt.