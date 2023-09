In Iffeldorf (Landkreis Weilheim-Schongau) ist ein Schwimmer am Sonntagnachmittag im Ostersee ertrunken. Der 85-Jährige war nach dem Schwimmen verschwunden. Am Montagvormittag konnten Einsatzkräfte nur noch seine Leiche bergen.

Der 85-Jährige aus Planegg war in den Ostersee zum Schwimmen gegangen. Als der Mann nicht wieder zurückkehrte, alarmierte eine Angehörige gegen 14:30 Uhr die Rettungsleitstelle. Die von Polizei und Wasserwacht gestarteten, umfangreichen Suchmaßnahmen blieben am Sonntag ohne Erfolg.

Leichnam von Polizeihubschrauber aus gesichtet

Am Montagvormittag entdeckten Einsatzkräfte von einem Polizeihubschrauber aus eine leblose Person im See. Der vermisste 85-Jährige konnte nur noch tot von der Wasserwacht aus dem See geborgen werden, teilte die Polizei mit.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizei Weilheim hat, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.