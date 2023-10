Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Montag auf einer Baustelle in Augsburg ereignet. Ein Mann stürzte mit einem Lastenaufzug ab und starb.

Kriminalpolizei Augsburg ermittelt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montagvormittag gegen 07:00 Uhr in einem Rohbau am Schmiedberg in Augsburg, berichtet die Polizei. Ein 46-jähriger Mann stürzte demnach mit einem Lastenaufzug ab. Der 46-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er starb.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.