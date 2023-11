Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Montag in Pilsach in der Opferpfalz ereignet. Ein Steinplatte traf einen 18-jährigen Handwerker und verletzt ihn tödlich.

In einem Handwerksbetrieb in Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) luden Mitarbeiter am Montagnachmittag Steinblöcke von einem Anhänger. Dabei verrutschte laut Polizei eine Steinplatte und verletzte einen 18-jährigen Mitarbeiter tödlich.

Kripo Regensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt zu den genauen Hintergründen. Sie tauscht sich dabei mit Fachstellen wie dem Gewerbeaufsichtsamt und der Berufsgenossenschaft aus.