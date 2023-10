Ein 33-jähriger Arbeiter ist am Montag im Siegsdorfer Ortsteil Bad Adelholzen ums Leben gekommen. Eine 420 Kilo schwere Platte krachte dem Mann auf den Kopf.

Der 33-jährige Mann war eigentlich nur mit Wartungsarbeiten in einem Maschinenraum im Siegsdorfer Ortsteil Bad Adelholzen beschäftigt. Doch als der Mann dort gerade arbeitete, löste sich plötzlich eine ungefähr 420 Kilogramm schwere Edelstahlplatte, die freischwebend an einer Wand angebracht war, aus ihrer Sicherung.

Von Metallplatte getroffen - Arbeiter in Bad Adelholzen gestorben

Die ca. 420 Kilo schwere Platte traf den Arbeiter im Bereich seines Kopfes und seines Oberkörpers. Der 33-Jährige erlitt dabei laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.

Ursache für tödlichen Unfall noch unklar - Vorliegen von Fremdverschulden ist Gegenstand der Ermittlungen

Warum die Metallplatte sich löste und herabstürzte, ist bislang noch unklar. Beamte der Polizeiinspektion Traunstein und des Traunsteiner Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen an der Unfallstelle zunächst die Ermittlungen in dem Fall. Die weiteren Untersuchungen zum Unfallgeschehen werden nun vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein geführt. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde von der Kripo ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Ermittler bei den Untersuchungen gutachterlich unterstützt. Ebenso wird die zuständige Berufsgenossenschaft mit eingebunden. Ob in diesem Fall ein Fremdverschulden vorliegt, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.