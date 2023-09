Seit Freitag suchten Einsatzkräfte einen verschwundenen Wanderer im Kleinwalsertal. Doch finden konnten sie nur noch die Leiche des 26-Jährigen.

Am Freitag, den 8. September 2023, wurde bei der Polizeistation Oberstdorf die Abgängigkeit eines 26-jährigen Wanderers im Grenzbereich zwischen Oberstdorf und Mittelberg gemeldet. Daraufhin begannen Einsatzkräfte im Wandergebiet Wildental (Kleinwalsertal) mit der Suche nach dem Mann.

Auto gefunden und Handy geortet

Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag konnte das Fahrzeug des deutschen Staatsangehörigen auf dem Schwendle-Parkplatz am Fuße des Wildentals in Mittelberg gefunden werden, berichtet die Polizei. Durch Ortung des Handys des Wanderers war es möglich, das Suchgebiet auf den Bereich zwischen Oberstdorf und Hirschegg einzugrenzen.

Leiche gefunden - Abgestürzt und tödlich verletzt

Bei der am Samstag, den 9. September 2023, durchgeführten Suchaktion, entdeckte die österreichischen Flugpolizei den Leichnam des 26-jährigen Wanderers unterhalb des Gipfels des Kemptner Köpfle gefunden werden. Erhebungen der Alpinpolizei ergaben, dass der Wanderer über felsiges Gelände abgestürzt ist und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hat. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat demnach kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.