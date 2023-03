In Regensburg ist am Dienstagnachmittag eine 79-jährige Frau von ihrem Nachbarn getötet worden - die 27-jährige Enkelin erlitt schwere Verletzungen.

Update 16. März:

Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, wurden am Tatort zahlreiche Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet. Außerdem wurden bereits mehrere Personen vernommen beziehungsweise befragt. Die Polizei konnte als mögliche Tatwaffe ein Messer sicherstellen. Die verletzte 27-Jährige wird noch immer in einem Krankenhaus behandelt, befindet sich aber außer Lebensgefahr.

Der dringende Tatverdacht gegen den 52-Jährigen besteht weiterhin. Er äußerte sich laut Polizei bislang nicht zur Sache. Heute erließ ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Die Polizei brachte den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Bezugsmeldung:

Auch interessant für dich: So steht es um die Frau

Drama in Aichach mit schwer verletzter Frau und totem Mann - Neue Erkenntnisse

Wie die Kriminalpolizei Regensburg mitteilt, war es in einem Wohnhaus im Süden der Stadt gegen 16 Uhr zu einem Streit gekommen. Im Laufe der Auseinandersetzung fügte ein 52-jähriger Deutscher seiner 79-jährigen Nachbarin dann schwere Schnittverletzungen zu. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung habe der Mann auch die Enkelin der Frau schwer verletzt. Die 27-Jährige konnte noch einen Notruf absetzen. Täter und Opfer sollen im gleichen Haus gewohnt haben, so die Polizei weiter.

Reanimation erfolglos - Opfer kurze Zeit später tot

Nur wenige Minuten nach dem Notruf begannen die Polizeibeamten dann mit der Reanimation der 79-Jährigen. Trotz der Wiederbelebungsversuche durch die Polizei, konnte kurze Zeit später nur noch der Tod der Seniorin festgestellt werden. Der Tatverdächtige konnte von Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.