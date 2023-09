In Tirol sind am Dienstag mehrere polnische Bergsteiger in Bergnot geraten. Die Polizei musste die Alpinisten mit Hubschraubern retten.

Eine zwölfköpfige Bergsteiger-Gruppe aus Polen ist am Dienstag an der Wildspitze in Tirol in Bergnot geraten. Laut der Landespolizei Tirol waren die Alpinisten gegen 6 Uhr morgens von der Breslauer Hütte (2.844 Meter) über das Mitterkarjoch auf den Gipfel der Wildspitze gestiegen. Diesen erreichte die Gruppe gegen 16 Uhr.

Einige Bergsteiger sehr erschöpft - Schlechtwetterfront aufgezogen

Nach dem Aufstieg seien einige der Bergsteiger aber derart erschöpft gewesen, dass sie selbst nicht mehr absteigen konnten, so die Landespolizei Tirol weiter. Zudem zog zeitgleich eine Schlechtwetterfront auf. Die zwölf Polen setzten deswegen einen Notruf ab.

Vier polnische Bergsteiger vom Gipfel ausgeflogen

Bergretter aus Sölden und dem Innerpitztal konnten dann - mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers und des Polizeihubschraubers "Libelle Tirol" - vier Personen vom Gipfel der Wildspitze retten und zurück nach Sölden fliegen. Zeitgleich brachten die Hubschrauber auch zwei Bergführer vom Taschachenhaus (2.434 Meter) zu den übrigen Alpinisten auf den Gipfel.

Rettungseinsatz an der Wildspitze wegen starkem Wind und Schneefall unterbrochen

Aufgrund von starkem Wind und Schneefall, musste der Rettungseinsatz der Hubschrauber allerdings zunächst abgebrochen werden. Die beiden österreichischen Bergführer brachten die übrigen acht polnischen Bergsteiger deswegen zu Fuß über den Taschachferner in Richtung Tal. Da sich das Wetter anschließend wieder besserte, konnten die beiden Bergführer und die restlichen Bergsteiger gegen 19 Uhr von einem Rettungshubschrauber geborgen und zum Taschachhaus geflogen werden. Vorn dort aus stieg die Gruppe zur Talstation der Materialseilbahn ab und wurde von der Bergrettung Innerpitztal nach Mandarfen gebracht.

Wildspitze: Zweihöchster Berg Österreichs

Die Wildspitze ist ein 3.768 Meter hoher Berg in den Özttaler Alpen. Die Wildspitze ist der höchste Berg Nordtirols und nach dem Großglockner (3.798 m) der zweithöchste Berg in Österreich. Die Nord- und Westflanke bildet den Talabschluss des Pitztals. Am Nordhang der Wildspitze befindet sich der Gletscher Taschachferner und im Südwesten, bzw. Südosten der Mitterkar-, bzw. Rofenkarerferner.

Auch interessant für dich: Alpiner Notfall

Mitten in der Nacht: Wieder deutsche Bergsteiger am Großglockner gerettet

Normalweg auf Wildspitze relativ unkompliziert

Die Besteigung der Wildspitze auf der Normalroute ist relativ unkompliziert - vorausgesetzt die Witterungsbedingungen entsprechend den normalen Verhältnissen. Dieser Normalweg führt über das Mittelkarjoch über den Südwestgrat auf den Südgipfel der Wildspitze. Bei der Besteigung über die Normalroute ist zwangsweise eine Gletscherausrüstung nötig.