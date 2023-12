Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art bekam ein Junge von seinen Mitschülern an einer Günzburger Schule. Für eine TikTol-Challenge wurde er verprügelt.

Der zwölfjährige Schüler wurde am Mittwoch gegen seinen Willen Hauptakteure einer TikTok-Challenge, berichtet die Polizei. Dabei holt sich der Jubilar Schläge und Tritt ab - und zwar genau so viele, wie er an Jahren alt geworden ist, so die Polizei.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, griffen mehrere Mitschüler den Jungen am Mittwoch auf dem Pausenhof einer Günzburger Schule an. Sie warfen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Die Ermittlungen der Polizei dauert derzeit noch an.