Ekeltat in Ravensburg. In einem Stall hat sich ein Mann (33) an einem Pferd vergangen. Die Polizei nahm den Täter fest.

In Ravensburg hat sich ein 33-jähriger Mann an einer Stute vergangen. Die Tat geschah in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Stall im Ortsteil Gornhofen.

Tierschänder: Polizei nimmt Täter vorläufig fest

Laut der Polizei hatte eine Überwachungskamera die Tat gefilmt. Der 33-jährige mutmaßliche Täter konnte anhand der Aufnahmen identifiziert werden. Polizeibeamten nahmen den 33-jährigen Mann vorläufig fest.

An Pferd vergangen: Strafverfahren eingeleitet

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Da der Mann im Ausland lebt, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. Ein Tierarzt untersuchte das Pferd und versorgte es.