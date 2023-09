Sie wurden wegen mehrerer Verbrechen gesucht: Ein Verbrecherpaar im Alter von 25 und 18 Jahren. Nun haben Sondereinheiten sie in Thannhausen festgenommen.

Wegen mehrerer Gewaltdelikte ermittelten die Kriminalpolizei Neu-Ulm und das Kriminalkommissariat Heidenheim (Baden-Württemberg) gegen einen 25-Jährigen und seine 18-jährige Lebensgefährtin. Gegen die beiden bestanden mehrere offene Haftbefehle.

Haftbefehle wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung

Der 25-Jährige wurde unter anderem wegen einer räuberischen Erpressung vom 17. August 2023 in Kammeltal gesucht, berichtet die Polizei. Bei dem Vorfall schoss der 25-Jährige mit einer Schreckschusspistole auf einen 18-Jährigen und forderte die Herausgabe seines Handys. Auch wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Kriminalkommissariat Heidenheim gegen den 35-Jährigen und die 18-Jährige. In diesem Fall setzte der 25-Jährige die Schreckschusspistole ebenfalls ein.

Sondereinheiten der Zielfahndung und Mobiles Einsatzkommando nehmen Verbrecherpaar in Thannhausen fest

Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen schafften es Sondereinheiten der Zielfahndung des BLKA (des Bayerischen Landeskriminalamts) das Verbrecherpärchen am 31. August 2023 in einem Verbrauchermarkt in Thannhausen zu erwischen. Das Mobile Einsatzkommando nahm die die beiden Gesuchten fest. Der 25-Jährige leistete dabei laut Polizeibericht massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Schreckschusswaffe bei Durchsuchung gefunden - Verbrecherpärchen ins Gefängnis gebracht

Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen ordnete zudem auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen an. Dabei stellten die Polizeibeamte eine geladene Schreckschusswaffe fest. Sie stellten diese sicher. Das Verbrecherpärchen wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen.