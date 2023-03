Bei einer Geschwindigkeitskontrolle vor einem Kindergarten in der Alpgaustraße in Weitnau hat die Polizei am Donnerstag eine große Zahl von Verstößen festgestellt. Während der Kontrolle in den Vormittagsstunden waren 152 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell in der Tempo-30-Zone unterwegs.

Polizei nennt Ergebnis "erschreckend"

Laut der Polizei erhalten 36 Autofahrerinnen und Autofahrer sogar eine Anzeige. Einen Autofahrer kontrollierten die Beamten mit einer Geschwindigkeit von 62 km/h. Aufgrund der vielen Geschwindigkeitsverstöße bezeichnete das Polizeipräsidium das Ergebnis der Kontrolle als "erschreckend" und will zeitnah weitere Kontrollen durchführen.