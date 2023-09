Ein Kinderwagen stürzt in einem unbeobachteten Moment in einen Bach. Darin ein zweijähriges Mädchen. Mutter und Oma reagieren sofort.

Es passierte am Donnerstag gegen 17:45 Uhr in Telfs in Tirol. Eine 73-jährige Frau schob ihre knapp zwei Jahre alte Enkelin in einem Kinderwagen. Als die Frau den Kinderwagen laut Polizei kurz losließ, um etwas in einen Papierkorb zu werfen, rollte der Kinderwagen über eine Böschung in den Griesbach, wo er umkippte.

Kinderwagen-Vorfall in Telfs: Tochter unverletzt, Mutter schwer verletzt

Die 73-Jährige und die 35-jährige Mutter des Kindes sprangen sofort in den Bach. Sie hoben das kleine Kind aus dem Wasser. Das Mädchen war unverletzt. Die 35-jährige Mutter hatte sich bei dem Vorfall allerdings eine schwere Verletzung am Bein zugezogen. Sie wurde von der Feuerwehr Telfs geborgen und mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Die 73-jährige Oma blieb unverletzt.