Zwei Männer im Alter von 21 und 30 Jahren sind Dienstagnacht während einer Spritztour von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Einer der Männer wurde dabei schwer verletzt.

Nach Informationen der Polizei in Bad Wörishofen hatte sich der Unfall gegen 23 Uhr in der Bergstraße in Amberg ereignet. Die beiden Insassen des Autos - ein 21 Jahre und ein 30 Jahre alter Mann - waren zuvor von der Straße abgekommen. Dabei hatten sie einen Gartenzaun, ein Verkehrsschild und mehrere Büsche durchbrochen und waren dann mit großer Wucht gegen eine Hauswand geprallt.

Ein Mann bei Unfall schwer verletzt - Möglicherweise Drogen im Spiel

Bei dem Unfall zog sich 30-jährige Mann so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der jüngere der beiden Männer wurde leicht verletzt. Bei beiden Männern wurden einer Blutuntersuchung angeordnet. Sie standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln.

Ohne Führerschein gefahren - Auto aus Garage entwendet

Durch die Wucht des Aufpralls hatte zudem der Motorraum des Autos Feuer gefangen. Die Flammen konnten allerdings noch von dem 48-jährigen Bewohner des Hauses gelöscht werden. Laut der Polizei waren die beiden Insassen des Autos nicht im Besitz eines Führerscheins. Das Auto hatten die Männer aus der Garage eines Bekannten entwendet, der sich zu dem Zeitpunkt im Urlaub befand. Beide Männer gaben an, dass sie abwechselnd mit dem Auto gefahren seien. Die Beiden müssen sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, so die Polizei weiter. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Amberg und Wiedergeltingen im Einsatz.

Unfall in Amberg: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nach dem Unfall nach Zeugen. Wer Angaben zu einem silberfarbenen Mercedes B200 im Bereich Amberg machen kann, soll sich bei der Polizei in Bad Wörishofen melden. Die Telefonnummer lautet 08247 9680-0. Die Ortschaft Amberg liegt im Landkreis Unterallgäu und gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Türkheim.