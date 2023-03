Wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich nach Angaben der Polizei ein 32-Jähriger in Illertissen verantworten. Der Mann hatte am Sonntagmittag einen 13-Jährigen mit seinem Auto erfasst, als dieser an einer Fußgängerampel die Straße überquerte.

Der Autofahrer war auf der Hauptstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überquerte gerade ein 13-Jähriger an einer Fußgängerampel die Straße. Der 32-Jährige missachtete aber offenbar, dass der Teenager Vorrang hatte und erfasste den 13-Jährigen.

13-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Der Jugendliche stürzte auf die Motorhaube und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war zunächst nicht erforderlich, heißt es von Seiten der Polizei. Die Beamten verständigten die Eltern des 13-Jährigen. Sie leiteten außerdem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 32-Jährigen ein. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.