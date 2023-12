Ein Brand ist am Montag in einer Wohnung in Elchingen ausgebrochen. Ein Teelicht hatte eine Holzkommode entzündet.

Eine Frau stellte in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Elchingen ein Teelicht auf eine Holzkommode und verließ anschließend die Wohnung, berichtet die Polizei. Als ihre Tochter etwa fünf Stunden später die Wohnung betrat, war diese bereits stark verraucht und die Holzkommode brannte.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise hatte das Feuer nur die Holzkommode beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Auf die Wohnungsinhaberin kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.