Wegen eines technischen Defekts ist eine 71-jährige Urlauberin am Samstag bei Lechbruck mit ihrem E-Bike gestürzt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 71-Jährige in Hlemenstein nahe der Lechstaustufe bergab, als die Räder des E-Bikes wegen eines technischen Defekts blockierten. Die Radfahrerin stürzte daraufhin über das Lenkrad auf Teerdecke und verletzte sich hierbei schwer an ihrem Kopf. Die Urlauberin wurde mit einer Kopfverletzung in das Klinikum Füssen zur weiteren Behandlung gebracht.