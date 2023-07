Am frühen Samstagabend hat in Nesselwang in der Nähe des Trendsportzentrums ein Oldtimer Feuer gefangen. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursachte.

Der 80-jährige Fahrer war mit seinem Oldtimer von Nesselwang kommend in Richtung Pfronten unterwgs. Wegen eines technischen Defektes fing das Fahrzeug im hinteren Bereich Feuer. Die Insassen bemerkten den Brand früh genug, sodass es zu keinen Verletzten kam.

2.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr Nesselwang kümmerte sich umgehend um die Löscharbeiten. In Zusammenarbeit mit einem hiesigen Abschleppunternehmen wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgebunden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.000 Euro.