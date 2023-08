Im Alpsee bei Hohenschwangau hat sich am Dienstag ein Tauchunfall ereignet. Eine Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut der Polizei in Füssen hat sich am Dienstagvormittag ein Tauchunfall im Alpsee bei Hohenschwangau ereignet. Eine Taucherin hatte dort einen Übungstauchgang absolviert und bekam in einer Tiefe von mehr als 25 Metern plötzlich Probleme mit ihrer Ausrüstung.

Tauchunfall im Alpsee: Frau steigt zu schnell auf

Die Frau stieg daraufhin unvermittelt und zu schnell auf. Ihr Tauchpartner konnte den Aufstieg der Frau zwar noch verlangsamen, trotzdem zeigte die Frau an der Wasseroberfläche diverse Symptome der Taucherkrankheit.

Nach Tauchunfall: Opfer wird in Spezialklinik geflogen

Zur medizinischen Versorgung der Frau wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf der Liegewiese am Ostufer des Alpsees landete. Die Taucherin musste in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden.

Wie entsteht eine Taucherkrankheit

Die Taucherkrankheit (Dekompressionskrankheit) entsteht unter anderem durch zu schnelles Auftauchen aus größeren Tiefen. Hierbei fällt der Außendruck auf den Körper zu schnell ab und es kommt zu einer Gasübersättigung in Blut und Gewebeflüssigkeiten. Stickstoff und andere Gase bilden dabei Bläschen, die dann beispielsweise zu Embolien führen können.

Symptome einer Taucherkrankheit

Die Symptome einer Taucherkrankheit können vielfältig sein. Milde Symtome sind beispielsweise Hautjucken und eine auffallende Müdigkeit. Schwere Symptome können Hautflecken, Schmerzen, Taubheitsgefühl, Lähmungen, Atembeschwerden, Schwindel, Übelkeit oder sogar Seh- und Sprachstörungen sein.