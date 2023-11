Auf der Lindauer Hafenweihnacht hat am Sonntag ein Taschendieb zugeschlagen. Der Unbekannte klaute einer Besucherin des Weihnachstmarktes die Geldbörse.

Nach Angaben der Polizei hatte die 28-Jährige ihren Geldbeutel in einer Umhängetasche, die sie am Körper getragen hatte, aufbewahrt. Als sie am Sonntagabend auf der Lindauer Hafenweihnacht die Geldbörse herausnehmen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. In dem Portemonnaie befand sich unter anderem ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag. Die Lindauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.