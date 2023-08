Am Schlosssee bei Salem fand am Dienstag eine große Suchaktion nach einem vermissten Schwimmer statt. Der Badebetrieb wurde eingestellt.

Am Schlosssee in Salem haben Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Der Badebetrieb an dem beliebten Gewässer wurde deswegen eingestellt.

Zeugen meldeten untergegangene Schwimmer am Schlosssee bei Salem

Gegen 11:15 Uhr hatten Zeugen einen Schwimmer als vermisst gemeldet. Diese gaben an, dass sie einen Badegast beim Schwimmen und Tauchen beobachtet hatten. Dieser seit dann nach dem Abtauchen nicht mehr aufgetaucht.

Großaufgebot an Einsatzkräften an Suchaktion beteiligt

Da die Einsatzkräfte von einem Unglücksfall ausgehen mussten, stellte der zuständige Bademeister den Badebetrieb ein. Ein Großaufgebot von rund 60 Einsatzkräften der DLRG, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Landespolizei und Rettungsdienst suchte das Badegewässer nach dem vermeintlich vermissten Schwimmer ab. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls in die Suchaktion eingebunden.

Suchaktion am Schlosssee bei Salem: Taucher und Sonarboot eingesetzt - Suche ergebnislos

Taucher von DLRG und der Wasserschutzpolizei suchten den Grund des Sees ab. Ein Sonarboot aus Wangen scannte den See ebenfalls. Trotz der großangelegten und systematischen Suchaktion wurde keine Person im Schlosssee in Salem entdeckt. Die Suche wurde von den Einsatzkräften gegen 16 Uhr beendet.

Schlosssee bei Salem: Seit 1980 beliebtes Badegewässer und Freizeitgelände

Bei dem Schlosssee in Salem handelt es sich um einen Baggersee zwischen den Orten Stefansfeld und Mimmenhausen im Bodenseekreis in Baden-Württemberg. An dem Gewässer wurde 1980 ein rund 60 Hektar großes Freizeit- und Badegelände gebaut. Der Schlosssee Salem hat eine Fläche von etwa 17 Hektar. Im See liegen zudem zwei Inseln. Eine dieser Inseln wurde 2014 zu einer Abenteuerinsel umgebaut. Seinen Namen erhielt der Baggersee 1980. Seitdem wird dort jährlich das Schlossseefesst gefeiert.