In Tirol läuft eine Suchaktion nach einem vermissten 44-jährigen Mann. Am heutigen Montag soll auch in alpinem Gebiet gesucht werden.

Die Polizei in Tirol sucht seit dem gestrigen Sonntag nach einem vermissten 44-jährigen Mann aus der Gemeinde Hall. Laut einer Pressemitteilung habe die 39-jährige Ehefrau ihren Mann am Sonntag gegen 11:45 Uhr als vermisst gemeldet. Der 44-jährige Mann ist mit einer grau/silberfarbenen Regenjacke, blauen Jeans und weißen Adidas-Sneakern mit orangenen Akzenten bekleidet. Die Polizei geht davon aus, dass der 44-Jährige zu Fuß unterwegs ist.

Suchaktion nach Vermissten in Hall in Tirol wird heute fortgesetzt

Einsatzkräfte hatten bereits am Sonntag den Großraum des Stadtgebiets Hall in Tirol und den Bereich um Inn und Absam nach dem Mann abgesucht. Gegen 16:50 Uhr musste die Suchaktion aber vorerst und ohne Erfolg abgebrochen werden. Am heutigen Sonntag sollte dann auch das alpine Gebiet südlich des Inn von Einsatzkräften abgesucht werden.

Großaufgebot bei Suche nach Vermisstem

An der Suchaktion am gestrigen Sonntag waren Einsatzkräfte der Polizei, die Bergrettung Hall in Tirol und die Wasserrettungen aus Innsbruck und Kufstein involviert. Außerdem setzten die Retter einen Polizeihubschrauber und mehrere Suchhunde ein.