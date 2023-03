Wegen einem 69-jährigen deutschen Skifahrer sind am Samstag 30 Einsatzkräfte der Bergrettung zu einer Suchaktion im Bereich der Bergbahnen Itter in Kitzbühel ausgerückt. Der 69-Jährige war dort laut Polizei beim Skifahren. Gegen etwa 20:30 Uhr rief der Mann jedoch seine Lebensgefährtin in Nürnberg an und teilte ihr mit, dass er auf der Abfahrt gestützt sei.

Nach Sturz verletzt, orientierungslos und sehr schwach

Er habe sich danach in unwegsames Gelände verfahren und sei orientierungslos und sehr schwach. Über ein Mitglied der Reisegruppe, der der Mann angehörte, wurde in der Folge die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Bergrettungen Hopfgarten und Scheffau brachen daraufhin mit ca. 30 Einsatzkräften auf um den Mann zu suchen. Gegen 24:00 Uhr fanden sie den 69-Jährigen. Er war verletzt und unterkühlt, konnte aber geborgen werden. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus Kufstein.