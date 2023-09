Eine großangelegte Suchaktion nach einem Familienvater am Iseler ist am Sonntagmorgen glücklich zu Ende gegangen. Die Polizei fand den Mann.

Ein alleine reisender 42-jähriger Familienvater ist am Samstag alleine auf den Iseler bei Bad Hindelang gestiegen. Nachdem der Mann gegen Mittag noch ein Gipfelfoto an seine Familie geschickt hatte und sich auf den Rückweg machen wollte, brach der Kontakt zu dem Mann ab.

Großangelegte Suche am Iseler: Ehefrau meldet Familienvater vermisst

Gegen Abend alarmierte die Ehefrau des Bergwanderers dann die Polizei und meldete den 42-jährigen Familienvater als vermisst. Die Polizei musste daraufhin von einem Unglücksfall ausgehen und leitete eine großangelegte Suchaktion nach dem Mann ein. Einsatzkräfte von Bergwacht, der Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber mussten die Suche nach dem Vermissten in den Abendstunden allerdings zunächst unterbrechen.

Polizei findet Vermissten im Hotelzimmer

Am nächsten Morgen kontrollierten Polizeibeamte dann routinemäßig nochmals das Hotelzimmer des 42-Jährigen und trafen ihn dort glücklicherweise wohlbehalten an. Der Vermisste hatte beim Abstieg sein Handy verloren und hatte dies die ganze Nacht über entlang der Wanderroute gesucht. Die Rückkehr des Vermissten wurde im Hotel am frühen Morgen nicht bemerkt. Die Polizei konnte die Angehörigen des 42-jährigen umgehend über den glücklichen Ausgang informieren.

Das ist der Iseler im Allgäu

Der Iseler ist der Hausberg von Bad Hindelang und Oberjoch und gehört zur Kühgundgruppe. Er ist 1.876 Meter hoch. Auf den Iseler führen gleich mehrere Routen, unter anderem von den Ortschaften Oberjoch, Hinterstein und Schattwald. Seit 2008 führt auch ein Klettersteig von der Bergstation der Iseler-Bergbahn auf den Gipfel des Iseler. Dieser wurde bis vor zwei Jahren als Salewa-Klettersteig bezeichnet. Seit 2021 wurde der Steig in Edelrid-Klettersteig umbenannt.

Vom Iseler bis zum Jubiläumsweg

Vom Iseler führt zudem ein Höhenweg über den Bschießer und Ponten zum Zirleseck. Von der Willersalpe ist dann entweder einer Bergwanderung über den Jubiläumsweg oder ein Abstieg ins Tal möglich.