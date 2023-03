Kurioser Polizeieinsatz in Marktoberdorf - Ein stark betrunkener Mann ist mit einer geklauten Gartenbank durch die Stadt spaziert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat laut Polizei eine Streife in Marktoberdorf gegen 04:00 Uhr in der Kaufbeurer Straße einen 42-jährigen Fußgänger kontrolliert. Er trug eine grüne Kunststoffgartenbank mit sich. Der deutlich alkoholisierte Mann konnte nicht angeben, wo er diese her hatte. Die Bank wurde deshalb sichergestellt und zur Polizeiinspektion Marktoberdorf gebracht. Inhaber und Zeugen melden sich bitte bei der PI Marktoberdorf.