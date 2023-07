Bei einem Wildunfall in der Gemeinde Buch bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ist am Sonntagabend eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Motorradfahrerin in Gemeinde Buch verletzt: Fuchs quert Fahrbahn

Nach Angaben der Polizei war die 18-jährige Motorradfahrerin gegen 18:30 Uhr auf der Straße in Richtung Illertissen unterwegs. Weil dabei plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte, musste die 18-Jährige stark abbremsen.

Wildunfall bei Illertissen: Autofahrer erfasst bremsende Motorradfahrerin

Ein nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des Motorrades. Die junge Frau stürzte daraufhin und zog sich dabei schwere Verletztungen zu. Sie musste vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Autos blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Motorrad und dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro, so die Polizei weiter.