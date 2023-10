Erst versperrte ein umgestürzter Baum einem Autofahrer in Landeck den Weg. Dann versperrte ein zweiter umstürzender Baum ihm den Rückweg. Ein dritter Baum traf den Mann tödlich.

Am Freitag, den 20. Oktober 2023, passierte in Landeck ein Unglück mit tödlichen Folgen: Ein 86-jähriger Österreicher fuhr gegen 12:00 Uhr mit seinem Auto auf dem Forstweg Galpeins talwärts. Der Mann musste sein Fahrzeug dann laut Polizei vor einem umgestürzten Baum anhalten. Der Baum war wohl wegen dem Wetter umgefallen. Der Wetterdienst hatte für Landeck am Freitag vor Regen und Sturmböen gewarnt. Auch im Allgäu gab es in den Bergen teils Orkanböen. Doch dass akute Lebensgefahr bestand, konnte der Mann vermutlich nicht ahnen.

Mann kommt in Landeck wegen umstürzendem Baum ums Leben

Der 86-Jährige stieg aus seinem Wagen aus, als es passierte: Erst stürzte ein zweiter Baum direkt hinter dem Fahrzeug um, dann fiel ein dritter Baum um. Der dritte Baum traf den Mann und sein Auto. Der 86-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Ein Augenzeuge setzte laut Polizei einen Notruf ab. Im Einsatz waren die Feuerwehr Landeck, die Rettung und die Polizei. Doch für den 86-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.